Certi amori non finiscono: il Papu applaude l'Atalanta sui social

Nonostante il rapporto con Gasperini, nonostante il suo ex allenatore dopo la partita con il Napoli se la sia presa con chi ancora gli chiedeva di lui, nonostante abbia contribuito alla netta vittoria del suo Siviglia sul Barcellona in Coppa del Re, il Papu Gomez non dimentica l'Atalanta, anzi... Su Instagram ha condiviso il profilo della sua ex squadra che festeggiava l'accesso in finale di Coppa Italia dopo il 3-1 sul Napoli, scrivendo "finalisti" e aggiungendoci anche le mani che applaudono e un cuore.