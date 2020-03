Atto vandalico a Sarnico: tagliato lo striscione di Atalanta e Brescia

LO SCEMPIO

A Sarnico, dopo la esposizione di uno striscione congiunto tra tifosi dell'Atalanta e Brescia, acerrimi rivali calcistici, nella difficoltà per il coronavirus, si erano sprecati elogi e complimenti. "Brescia e Bergamo, divisi sugli spalti uniti nel dolore". Un messaggio chiaro che però non ha trovato tutti d'accordo, subendo un atto vandalico pochi giorni dopo l'esposizione: lo striscione è stato tagliato e danneggiato.

La foto è stata postata all'interno del gruppo "Club Amici dell'Atalanta" con il racconto dell'accaduto e di un retroscena delle ore precedenti: "Purtroppo dobbiamo comunicare che lo striscione che avevamo messo sul ponte ha subito un vile atto vandalico questa notte - si legge - è stato tagliato e danneggiato. Purtroppo nei giorni scorsi avevamo subito pressioni da parte di qualche “fenomeno” x non farlo appendere. Spiace constatare che in un momento così tragico per la nostra terra, ci sia qualcuno che si permette di compiere certe cose. Che tristezza".