Atalanta, Zapata verso il rientro: "L'incubo è alle spalle"

IL RECUPERO

"Ho tanta voglia di tornare, l'incubo ormai è alle spalle". Duvan Zapata, centravanti dell'Atalanta fermo dal 12 ottobre scorso per la lesione all'adduttore destro rimediata in Colombia-Cile ad Alicante, in un'intervista video ai canali ufficiali della società ha parlato del suo recupero fisico: "Ho approfittato della settimana di Natale per recuperare lavorando da solo a Zingonia e spero di essere già in campo per la prossima partita contro il Parma - spiega -. Ho sofferto molto a star fuori, è stato un periodo molto particolare: ero a Siviglia durante Shakhtar-Atalanta l'11 dicembre scorso, mi sono portato l'iPad al ristorante e quando ho esultato per il passaggio agli ottavi di Champions gli altri clienti mi hanno guardato strano".

Zapata, dopo due cicli settimanali di terapie in Andalusia dal fisioterapista di fiducia Carlos Pedrosa a cavallo tra novembre e dicembre, è pronto a rientrare in squadra: "In mia assenza i compagni hanno fatto cose straordinarie, dalla partita di coppa a Kharkiv alla chiusura d'anno col 5-0 al Milan che ho visto in tribuna allo stadio - chiude -. Non vedo l'ora di tornare: a vedere le partite da fuori ho sofferto, soprattutto perché non potevo fare niente per la mia squadra".