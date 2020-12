Atalanta, tregua armata per una notte da sogno. Poi Gasperini deciderà il suo futuro

Tregua armata per una notte per far vivere alla città di Bergamo un altro sogno. Il clima in casa Atalanta pare essere tesissimo, ma c'è unità di intenti da parte di tutti di conquistare la qualificazione agli ottavi di Champions League in casa dell'Ajax. Per i nerazzurri basterà infatti un pari per accedere alla fase a eliminazione diretta per la seconda volta consecutiva. Prima l'impresa e poi si valuterà il futuro, soprattutto quello di Gasperini. Le dimissioni non sono ancora arrivate, ma le voci su un suo possibile addio si fanno sempre più insistenti. Toccherà a Percassi trovare una mediazione, ma quel che è certo è che lo spogliatoio dell'Atalanta è spaccato in due.