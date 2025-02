Super Lookman, Retegui goleador, condizione fisica e calendario: pro e contro del sogno Scudetto dell'Atalanta

La classifica parla chiaro: dopo l'Inter, prima con 57 punti, e il Napoli, rimasto fermo a 56 dopo il ko di Como, l'Atalanta è lì, a quota 54. In attesa del momento che potrebbe segnare la svolta della Serie A. Nel prossimo turno, infatti, l'Atalanta riceve in casa il Venezia penultimo, per poi mettersi comoda in poltrona a godersi la sfida scudetto Napoli-Inter, con la certezza di poter rosicchiare punti ad almeno una delle due, se non a entrambe, in caso di pareggio al Maradona. Certo, i bergamaschi dovranno fare il loro dovere contro una squadra in piena lotta per non retrocedere, ma se si hanno ambizioni così nobili, queste sono occasioni da non lasciarsi sfuggire. Al momento del fischio di inizio della sfida-scudetto a Napoli, la classifica potrebbe recitare: Atalanta 57, Inter 57, Napoli 56. Potrebbe, certo.