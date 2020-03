Atalanta, Percassi: "Una tragedia incredibile, Bergamo non deve mollare"

"Noi, come popolo siamo abituati a non mollare. Bergamo non deve mollare, quella bergamasca è gente un po' chiusa ma tanto generosa ed è abituata a lottare senza mollare mai, anche se è una cosa che non si è mai vista e non si è mai verificata". Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, è intervenuto questa mattina su RTL 102.5 per parlare di Bergamo, tra le città più colpite dal coronavirus, durante lo speciale di "Non Stop News" dedicato a Bergamo e all'iniziativa 'Una canzone per Bergamo' con il brano 'Rinascerò Rinascerai' di Roby Facchinetti e Stefano D'Orazio.