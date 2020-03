Bergamo, Curva Nord dell'Atalanta recluta imbianchini per l'ospedale da campo

Anche gli ultrà dell'Atalanta si uniscono alla battaglia contro il coronavirus. La Curva Nord della Dea sta collaborando infatti con i volontari degli Alpini per l'ospedale da campo in allestimento presso la Fiera Promoberg di Bergamo, fornendo un supporto concreto. Attraverso i propri canali social, infatti, la parte più calda del tifo nerazzurro ha reclutato manovalanza utile per completare la struttura sanitaria d'emergenza.