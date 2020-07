Atalanta, Percassi: "Psg avversario fortissimo, sarà una partita memorabile"

ATALANTA

Il sorteggio dei quarti di Champions League ha regalato all'Atalanta la sfida col PSG e il presidente Antonio Percassi è sicuro che sarà una notte magica: "Per noi è un orgoglio e un sogno essere lì, tra le migliori otto d'Europa - ha detto il numero uno del club - Abbiamo un'avversaria fortissima, ma siamo ai quarti di finale e non poteva essere diversamente. Per noi sarà come andare a scuola e imparare, ma ci giocheremo le nostre chance con voglia e determinazione. Ci servirà per crescere, ma sarà comunque una partita memorabile per la nostra storia e per la città di Bergamo".

Da parte dei parigini l'intenzione è quella di non sottovalutare l'avversario: "L'Atalanta non perde da undici partite e anzi ne approfitto per salutare gli amici che ho lasciato in Italia, sarà un piacere incontrarli in Champions - ha detto il ds del Paris Saint Germain, Leonardo - Il format è diverso e ognuna di queste squadre avrà la possibilità di vincere".