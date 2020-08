Atalanta, Percassi: "Pronti a tenere tutti, ma se arriva un'offerta irrinunciabile..."

INTERVISTA ESCLUSIVA

Dopo l'amara eliminazione dalla Champions League, il patron dell'Atalanta svolge lo sguardo al futuro con un occhio attento al mercato e lasciando aperta la porta anche a qualche cessione importante. "La nostra intenzione è tenere tutti i giocatori migliori, ma se arriva un'offerta irrinunciabile per qualcuno ne parliamo...", ha spiegato Antonio Percassi a Sportmediaset. Parole pronunciate in riferimento soprattutto alla situazione di Duvan Zapata, nel mirino della Juve per la prossima stagione. Ma non solo. Percassi in esclusiva: "Voglio tenerli tutti"

"Siamo orgogliosissimi di quello che la squadra ha fatto - ha aggiunto il numero uno nerazzurro -. Non c'è amarezza, perché ci siamo resi conto di aver fatto una cosa fantastica. Anche col Psg abbiamo dimostrato che la squadra in crescita". "Siamo andati all'università del calcio ed eravamo qui per imparare - ha aggiunto -. Abbiamo perso all'ultimo miglio. Peccato, perché i ragazzi meritavano di vincere, anche se il Psg ha avuto delle occasioni importanti per segnare e vincere prima". "E' importante aver capito che l'Atalanta può competere a questi livelli - ha continuato Percassi -. A fine gara sono andato negli spogliatoio per ringraziare la squadra per aver fatto una grande partita e ho promesso anche un premio".

"L'obiettivo è migliorarci - ha aggiunto il patron della Dea -. Non è facile, ma c'è tutto uno staff che sta lavorando in questo senso e poi col mister decideremo eventualmente quali nuovi giocatori andare a prendere per migliorare la rosa attuale". Magari resistendo alle sirene di mercato per alcuni big come Zapata: "Ci saranno diversi giocatori nel mirino, non solo Zapata. Noi faremo di tutto per tenerli a meno che non ci siano cifre impossibili da rifiutare. L'obiettivo è mantenere i migliori e integrarli con altri".

Poi qualche battuta sul grande assente della gara col Psg, Josip Ilicic: "Sarà un grande acquisto per la prossima stagione... Sta migliorando e speriamo di averlo a disposizione a inizio campionato. E' un grandissimo giocatore e abbiamo sentito la sua mancanza. Trovare un vice-Ilicic è facile a parole, ma concretamente è molto difficile e ci stiamo lavorando".

Chiusura qualche battuta sui lavori in corso allo stadio e sul momento duro che ha attraversato la città di Bergamo. "Se riusciremo a giocare la prossima Champions a Bergamo? - ha spiegato Percassi -. E' un altro obiettivo importante e stiamo lavorando per centrarlo. Stiamo facendo il possibile credo che probabilmente ce la faremo". "E' stato un anno drammatico. Il popolo bergamasco ha subito un enorme dolore - ha aggiunto -. L'Atalanta è servita a far passare un'ora e mezza di svago per provare a tornare alla normalità". "Non è stato facile perché il nostro popolo è stato colpito duramente - ha concluso il patron nerazzurro -. Abbiamo sentito la mancanza dei nostri tifosi e spariamo che possano tornare presto ad aiutarci".