Atalanta, Palomino avvisa il Milan: "Vincerle tutte per andare in Europa"

ATALANTA

Il difensore nerazzurro fissa l'obiettivo della squadra di Gasperini

Spezia, Milan ed Empoli sono avvisate, l'Atalanta non farà sconti in questo finale di campionato. I nerazzurri sono ancora in corsa per centrare un posto in Europa e Josè Palomino ha ben chiaro l'obiettivo: "Penso che se vogliamo arrivare in Europa l'anno prossimo dobbiamo vincere tutto le partite che mancano. Già domenica sarà una partita dura e noi speriamo di portare i punti a casa". Getty Images

Il difensore nerazzurro ha parlato LeoVegas.News, Digital Content Partner della Dea. Mancano solo tre partite alla fine della stagione per centrare l'obiettivo europeo: dopo il pareggio contro la Salernitana, la delusione dell'Atalanta è forte, ma non abbastanza per scoraggiare i nerazzurri. Ormai siamo agli sgoccioli del Campionato e si potrebbero fare già i primi bilanci, ma Palomino preferisce aspettare i match contro Spezia, Milan ed Empoli, prima di tirare le somme: "Preferisco valutare con calma. Adesso vengo da una partita un po' deludente: volevamo vincere e non siamo riusciti, ma speriamo di poter fare meglio nelle partite mancanti".