Atalanta, Muriel attacca Mariani: "Se arbitri alle 18 non fissare la cena alle 20"

"Se devi arbitrare alle 18, non mettere la cena alle 20 che poi non fai in tempo ad arrivare". Con un post su Instagram, successivamente rimosso, l'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel ha preso di mira l'arbitro Mariani per il poco recupero concesso nel finale della sfida contro il Napoli. Muriel ha saltato la gara contro gli azzurri di Spalletti per infortunio: è alle prese con una lesione parziale dell'inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori a destra. Tornerà dopo la sosta.