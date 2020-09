Atalanta, Lammers si presenta: "Ripetiamo la stagione dell'anno scorso"

Le parole

Un fisico longilineo e ben strutturato distribuito su 190 centimetri d'altezza. Sam Lammers è il nuovo centravanti dell'Atalanta, sarà la riserva di Duvan Zapata in questa stagione. Appena arrivato in Italia, il23enne olandese ha subito rilasciato le prime dichiarazioni, diffuse attraverso i canali ufficiali della Dea: "Non vedo l'ora di iniziare. Seguo l'Atalanta da molti anni, ha fatto molto bene, soprattutto negli ultimi due. Ho visto i miei nuovi compagni l'anno scorso in Champions League, hanno fatto davvero bene. Sfortunatamente non sono riusciti ad arrivare fino in fondo. Per me è un onore essere qui".

La carriera di Lammers ha preso il via in patria, nelle giovanili del PSV Eindhoven, il club con cui ha esordito in prima squadra nell'ottobre del 2016, a soli 19 anni. La sua abilità sotto porta era già emersa nella Uefa Youth League, dove si era fatto notare grazie a reti pesanti siglate ai danni di squadre blasonate quali Manchester United e Bayern Monaco.

Nel 2018 è andato in prestito all'Heerenveen, formazione con cui si è reso protagonista di una stagione positiva, 16 gol realizzati a fronte di 31 presenze in Eredivise. L'olandese rappresenta un'arma tattica diversa per caratteristiche sia da Zapata che da Muriel, sarà interessante per Gian Piero Gasperini osservare il suo impatto a partita in corso. Il giocatore si accasa all'Atalanta a titolo definitvo.

"Sono un attaccante e mi piace realizzare molti gol. - ha aggiunto - Penso di essere un giocatore tecnico, tiro con entrambi i piedi. Voglio vincere e segnare tanto". Nel frattempo la Dea si è assicurata anche un altro colpo sulla corsia di sinistra, il colombiano classe 92 Johan Mojica che arriva in prestito con diritto di riscatto.