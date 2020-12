Atalanta, Ilicic si sfoga: “Dette tante cose false. Noi gestiamo tutto come una famiglia”

ATALANTA

Dopo la storica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, l'Atalanta risponde con i propri top player alle voci di presunti problemi con Gasperini. Dopo lo sfogo social di capitan Papu Gomez, arriva infatti anche quello di Josip Ilicic, che attraverso il proprio profilo Instagram ha fatto eco al proprio compagno di squadra respingendo al mittente ogni voce di malconento o relazioni incrinate nel gruppo o con mister Gasperini.

“In questi giorni sono state dette tante cose false e sbagliate - ha tuonato lo sloveno commentando i rumors riguardo presunte tensioni tra l'allenatore e la squadra e in particolare con lui e il Papu Gomez - Basta pensare che io quella sera ero in campo a fare riscaldamento (e non in spogliatoio ndr). Comunque le nostre cose le gestiamo tra di noi, come sempre, come una famiglia. Intanto godo ancora per ieri sera”, ha scritto nella notte Ilicic.