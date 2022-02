Atalanta, Ilicic non sta ancora bene: escluso dalla lista Uefa

La notizia è che Josip Ilicic non giocherà in Europa League, l'Atalanta infatti lo ha escluso dalla lista Uefa consegnata ieri dopo la chiusura del calciomercato. Una scelta in realtà concordata tra società e giocatore, visto non ci sono decisioni tecniche alla base ma la difficile situazione personale che lo sloveno sta vivendo ormai da qualche tempo. Solo un paio di settimane fa, Gasperini con grande tatto aveva affrontato così la questione: "Difficile parlarne. La nostra testa è una giungla, gli siamo vicini e ora è il momento di lasciarlo in pace".

Getty Images