Atalanta, Gasperini: "Turnover a Lecce? Rifarei tutto"

VERSO ATALANTA-INTER

Il tecnico alla vigilia della sfida all'Inter: "Mica abbiamo preso i primi giocatori al bar. Gosens stava molto meglio con la maglia dell'Atalanta"

Tre sconfitte nelle ultime quattro partite hanno un po' vanificato il cammino dell'Atalanta e hanno fatto scivolare i nerazzurri fuori dalla zona Champions e Gian Piero Gasperini è stato criticato per le scelte di Lecce: "Le mie valutazioni sono le mie, il calcio è bello perché ognuno può fare le sue - si è difeso il tecnico nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia dell'Inter - Il turnover è stata una scelta ponderata. Nel Lecce giocavano tanti giovani: noi abbiamo fatto una brutta partita, compromessa dagli episodi, ma sono tutti giocatori dell'Atalanta, non sono stati presi al bar".

"Si può giocare male e perdere, buttare via la partita perché c'è sempre un avversario, ma rifarei tutto. È andata male, quando si perde è giusto fare critica, devono essere accettate, non è una pazzia - ha aggiunto Gasp - Domani ci sarà un'altra partita di alto livello, chiude questa prima parte di una stagione anomala, con una lunghissima pausa. Arrivano due squadre a pari punti che cercheranno di finire bene questa partita".

Durante la lunga sosta Mondiale la Dea perderà 4 giocatori, Musso non è stato convocato dall'Argentina ("Ha fatto parte della nazionale per tanto tempo, sperava di rientrare nella rosa"), e quindi Gasperini potrà lavorare col gruppo quasi al completo con magari qualche aggiunta proveniente dal mercato: "Difficilmente il mercato di gennaio può modificare tantissimo il valore delle squadre. Quest'anno penso che sia difficile anche dal punto di vista economico, sono convinto che da gennaio sarà un'altra stagione, ma è così sempre". Manovre in uscita? "Su questo c'è molto tempo, sono valutazioni che la società dovrà fare, ma il mercato invernale non modifica molto".

Prima della sosta però l'ultima fatica con l'Inter dell'ex Gosens ("Stava molto meglio con la maglia dell'Atalanta. Facciamo il tifo per lui ma da gennaio"), partita per la quale a centrocampo non sarà disponibile De Roon: "Per domani non sarà disponibile, mi auguro che possa esserlo per il Mondiale. È un piccolo infortunio, si metterà a disposizione della nazionale".

