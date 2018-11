Atalanta, Gasperini: "Tre punti fantastici, una gara così ti lascia un segno importante"

11/11/2018

"Sono davvero felice. Tre punti fantastici per la classifica e partita spettacolare". Gasperini è raggiante dopo la netta vittoria dell 'Atalanta sull'Inter. "Alla vigilia per noi era una partita fondamentale per capire il momento e le nostre potenzialità. Una gara così lascia un segno importante, soprattutto contro un avversario di valore. Oggi loro non erano nella loro migliore giornata. Handanovic ha fatto cose straordinarie nel primo tempo".

"Noi siamo sempre stati bravi su calcio piazzato, ma c'è stato un periodo in cui non ci riusciva. Ora siamo tornati, ma al di là di questo è stata una grande partita, nel primo tempo abbiamo avuto tantissime occasioni - ha proseguito Gasperini - Il rigore e il gol preso ci hanno fatto arrabbiare perché stavamo buttando via una partita dominata. Ilicic? Si sa che nell'arco della stagione gli infortuni o i problemi possono farti perdere dei giocatori. Lui è importante, se mancano i grandi giocatori le rose ne soffrono. Il segreto della preparazione atletica? In campo stiamo bene, è un ottimo momento. Siamo più concreti in attacco e questo esalta la coralità di tutti".