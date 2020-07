Atalanta, Gasperini: "Stiamo bene, ma del Napoli temo tutto"

ATALANTA

"È presto per dire che la Champions è blindata" aveva detto dopo la vittoria sull'Udinese Gian Piero Gasperini, che oggi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Napoli che può davvero blindare la qualificazione dell'Atalanta: "La partita ha molta attesa sia per la classifica che per quello che stanno facendo le due squadre - ha detto il tecnico nerazzurro - Abbiamo un buon vantaggio, ma consideriamo il Napoli una squadra può fare un filotto importante. I punti sono ancora tanti e dobbiamo conquistarli". Atalanta-Napoli: spettacolo garantito

"Il Napoli è una grande squadra - ha aggiunto Gasp, che contro gli azzurri toccherà quota 400 panchine in Serie A - Era strano l'andamento precedente. Sta dimostrando tutto il suo valore. Tutti dicevano che gli azzurri potessero lottare per lo scudetto con la Juventus e l'Inter. Ha avuto problemi, ma ora sta venendo fuori alla grande. Del Napoli temo tutto, ha una rosa importantissima con tante variabili in attacco e a centrocampo".

Ma anche la Dea vive un grande momento di forma. "Siamo partiti con tre vittorie e questo è stato fondamentale per la classifica e il morale, ma dopo ogni gara bisogna resettare" le parole di Gasp, che per la sfida contro gli azzurri avrà quasi tutta la rosa a disposizione: "Malinovski è squalificato, problemi anche per Palomino (che non è stato convocato, ndr) per il resto ci siamo tutti".

Vedi anche Atalanta Atalanta, Muriel senza limiti: "A Lisbona ce la giochiamo. Scudetto? Possiamo sognare"