Atalanta, Gasperini: "Stiamo bene e c'è qualità, ne avessimo fatto uno al Celtic sarebbe stato meglio"

Troppa Atalanta per il Verona nell'anticipo della nona giornata di Seria, con la Dea di Gian Piero Gasperini che batte 6-1 gli Scaligeri. Al termine del match-show, il tecnico della Dea sorride anche se non ha ancora digerito lo 0-0 col Celtic in Champions: "Avessimo potuto farne uno col Celtic sarebbe stato meglio, ma la squadra sta bene e oggi abbiamo giocato con qualità e facendo reparto in attacco molto bene. Avevamo un po' di rammarico post Champions, perché facendo un gol poteva essere un'altra partita. Stiamo bene".