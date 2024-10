Serie A, Atalanta-Verona 6-1: Lookman-Retegui show, valanga nerazzurra sugli Scaligeri

Gasperini ripropone De Ketelaere dal 1' con Lookman alle spalle di Retegui, mentre Zappacosta e Ruggeri agiscono sulle fasce. Formazione speculare per gli Scaligeri, con Zanetti che sceglie la difesa a tre con Magnani al centro a guidarla. Sulle corsie laterali spazio per Tchatchoua e Bradaric, in avanti la coppia Livramento-Sarr, con Lazovic lasciato inizialmente in panchina. Dea che mette subito le cose in chiaro, partendo forte e dettando il ritmo dal 1' con un giro palla asfissiante che il Verona difficilmente riesce ad arginare. E al 6' arriva subito il vantaggio firmato da capitan De Roon: Lookman dalla sinistra avanza indisturbato e fiuta l'inserimento del centrocampista olandese che di prima e di piattone destro batte Montipò per la rete dell'1-0 dei nerazzurri. Scaligeri che subiscono il colpo, e Retegui ringrazia. Ancora una volta è Lookman a inventare, con un'incursione insistita che spacca la difesa dei veneti, poi il pallone arriva all'argentino che di sinistro è glaciale regalando ai bergamaschi il raddoppio al 9'. Atalanta che va a mille all'ora sfiorando il tris al 13' con Lookman, appuntamento rimandato solo di qualche minuto perché al 14' è De Ketelaere a disegnare una traiettoria magica: dalla destra punta Bradaric, rientra sul sinistro per fintare la conclusione, poi la fa partire con una precisione strepitosa che fa insaccare il pallone all'incrocio per un 3-0 da urlo. Dea che è insaziabile, Verona invece totalmente assente in campo rischiando l'imbarcata dolorosa al Gewiss Stadium e salvata da Montipò che al 25' si supera con un gran colpo di reni per deviare in angolo un colpo di testa velenosissimo di Retegui. Poker che arriva al 29' con Lookman che sfrutta un rimpallo fortunoso su Coppola per scaricare con forza verso la porta di un Montipò che questa volta non può nulla. Un Verona che non c'è e subisce senza creare ostacoli alla Dea che al 34' crea e mette a segno il 5-0 con Lookman, col nigeriano che firma la doppietta dopo un'azione da incorniciare dalla sinistra con Retegui che scambia con Ederson per poi cedere per il tap-in facile dell'11 dei nerazzurri con velo di De Ketelaere. A cercare di salvare la faccia al Verona è Sarr, con lo svedese che di sinistro dalla distanza e in contro-balzo trova l'incrocio dei pali dove Carnesecchi non può arrivare per la rete della bandiera al 42'.