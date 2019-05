Atalanta, Gasperini: "Squadra straordinaria, regaliamo un sogno alla nostra gente"

11/05/2019

"È una vittoria che ci mette in condizione di affrontare la finale di Coppa Italia nel migliore dei modi. È una squadra straordinaria a livello di testa". Gasperini esalta la sua Atalanta , ora al 3° posto. "Sono tanti anni che alleno ma la consacrazione ce l'ho in questo momento perché sto ottenendo risultati. Futuro? Stiamo vivendo qualcosa di fantastico. Non possiamo sbagliare, vogliamo regalare un sogno a questa gente che ci segue con entusiasmo".

"Man mano che ci si avvicina alla fine sono tutte partite determinanti, la matematica dice che mancano pochi punti - ha proseguito Gasperini nel dopo partita - Oggi era difficile perché era la prima partita che giocavamo di pomeriggio da molto tempo e non c'era freschezza in molti, ma abbiamo sopperito nel secondo tempo. L'unica cosa che dirò ai ragazzi martedì è che con un avversario tramortito dovevamo chiuderla, invece abbiamo provato a gestirla. Sono contento per Barrow, è un bravissimo ragazzo che ha vissuto una stagione difficile. Ha preso un colpo e non riusciva a stare in piedi. Gli ho detto che avrebbe potuto segnare e teneva gli occhi bassi. Io gli ho detto di alzarli e lui mi ha risposto che per rispetto con i suoi genitori li tiene sempre bassi. I miglioramenti me li hanno dati i ragazzi, sono sempre loro in campo con le loro giocate a darmi delle idee, perché Ilicic ha delle caratteristiche, il Papu ne ha altre, abbiamo dovuto sfruttare le caratteristiche di Duvan. I risultati favoriscono tutto questo, ma il clima anche nelle difficoltà iniziali è sempre stato quello".