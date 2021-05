Atalanta, Gasperini: "Siamo responsabili del nostro destino"

QUI ATALANTA

Il tecnico dei bergamaschi dopo il 2-0 al Benevento: "Scudetto? Mai sentito parlare di scudetto"

"Con tre punti è matematico essere in Champions. Noi dobbiamo guardare alle nostre forze. Nelle prossime due partite siamo responsabili del nostro destino". Così il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria sul Benevento. "Una delle nostre caratteristiche è restare con i piedi per terra, non abbiamo fatto ancora niente - ha proseguito - La Champions è ancora da conquistare e c'è la Coppa Italia mercoledì".

"La prossima settimana possiamo fare dei conti migliori - ha detto ancora Gasperini - Stiamo giocando da tanti mesi, la forza di questa squadra è quella di guardare sempre passo dopo passo. Scudetto? Mai sentito parlare di scudetto, ma solo di queste prestazioni e di questo campionato. Non è scontato nulla. Ci sono tre partite in una settimana, tutti gli altri discorsi sono poesia. Stiamo lottando con Milan, Napoli e Juventus per arrivare in Champions League e solo una non riuscirà a centrare l'obiettivo: Roma e Lazio si sono già staccate dalla corsa, ma per il resto è ancora tutto aperto".