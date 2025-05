Serie A: Genoa-Atalanta 2-3, l'ex Retegui affonda il Grifone all'89'

Nessun cambio nell'intervallo, mentre a cambiare è il punteggio al 47': Sulemana controlla di petto e dal limite fa partire un destro che si infila nell'angolino alla destra di Leali. Per l'ex Cagliari è il secondo gol consecutivo dopo quello contro la Roma. Il Genoa non ci sta e al 58' ritorna in vantaggio: incomprensione tra Hien e Bresciani, ne approfitta Pinamonti con di sinistro batte Rui Patricio. Il nuovo vantaggio dei liguri, però, dura solo 5 minuti: de Roon in profondità, velo di Retegui e Maldini si fa perdonare con un destro a giro nell'angolino. Primo gol in maglia nerazzurra per il figlio d'arte. Poi comincia la classica girandola dei cambi con Badelj che saluta tra la commozione generale lo stadio che lo ha visto protagonista nelle ultime 5 stagioni. La gara sembra avviata verso un pareggio che non scontenta nessuno, ma all'89' la Dea trova la zampata vincente con l'ex Retegui tra le proteste dei genoani, perché in avvio di azione De Ketelaere vede De Winter che crolla a terra ma non si ferma e serve al compagno il gol vittoria e del record. L'italo-argentino non festeggia per rispetto ma viene subissato di fischi per la dinamica della rete.