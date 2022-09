Atalanta, Gasperini: "Rammaricato per il pari. Muriel? Altrove giocherebbe meno"

Dopo il pareggio con la Cremonese, Gian Piero Gasperini non è soddisfatto del risultato. "Sono rammaricato perché eravamo andati in vantaggio facendo la cosa più difficile, ma il calcio è così - ha spiegato il tecnico dell'Atalanta -. I ragazzi sono stati bravi, hanno provato fino alla fine ma come vediamo in Serie A le partite sono tutte in equilibrio". "Muriel ha fatto una buona partita ma in attacco ci sono giocatori che possono dare vivacità. Quando è uscito ha gettato la pettorina e non è un bel messaggio - ha aggiunto bacchettando l'attaccante -. In altre squadre giocherebbe anche meno, visto che qui partecipa a praticamente tutte le partite".