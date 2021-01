Atalanta, Gasperini: "Ottima prova, ora siamo una squadra più tosta da affrontare"

ATALANTA

Dopo aver demolito il Sassuolo, Gasperini è soddisfatto della prestazione dell'Atalanta. "Stiamo bene, siamo in salute - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. La squadra ha ritmo e intensità". "Abbiamo fatto un'ottima gara contro un Sassuolo che è in alto in classifica - ha aggiunto -. Abbiamo fatto dei buoni recuperi, un pressing efficace e abbiamo messo in difficoltà una squadra tecnica e pericolosa nelle ripartenze". "Questa squadra forse ha perso un po' di talento, ma ora siamo più tosti da affrontare", ha continuato. Getty Images

"Abbiamo fatto bene anche oltre ai gol. Si vede che siamo un po' la loro bestia nera - ha proseguito Gasperini -. Le gare non sono mai scontate all'inizio. Magari poi lo diventano durante il match. Nei primi minuti loro sono partiti forte e hanno avuto situazioni pericolose, poi siamo usciti noi". "Ho visto cose importanti oggi in campo - ha aggiunto -. L'equilibrio è sempre importante. Bisogna trovare delle soluzioni che non sono sempre le più facili". "Nel primo tempo abbiamo creato molto e ci abbiamo messo un po' a finalizzarle", ha continuato.

"Negli anni in certi momenti della stagione potevamo permetterci certe prestazioni e atteggiamenti tattici ed è stata anche la nostra fortuna grazie alla disponibilità di tutti - ha aggiunto il tecnico dell'Atalanta -. A un certo punto non era più possibile continuare così ed è diventato più complicato e difficile". "Facevamo fatica a reggere un certo assetto, ma poi abbiamo trovato soluzioni diverse - ha proseguito -. E' successo anche quando c'era il Papu. Non sarebbe onesto dire che ora senza di lui le cose vanno bene. Avevamo trovato soluzioni anche con lui in campo".

Infine capitolo Diallo: "Difficile dire se resterà. Ci sono problemi di tesseramento. Ha recuperato tutti i documenti e magari lo United vuole riaverlo subito. Se il Manchester fosse costretto a darlo in prestito sarebbe comunque meglio che rimanesse da noi".