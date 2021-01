Serie A: l'Atalanta dà spettacolo e rifila cinque gol al Sassuolo

ATALANTA-SASSUOLO 5-1

Un'Atalanta travolgente demolisce il Sassuolo al Gewis Stadium: 5-1 il finale. Due occasioni per gli ospiti nei primi minuti della gara con Muldur e Kyriakopoulos (bravo Gollini) poi è dominio totale della squadra di Gasperini in lungo e in largo. Zapata la sblocca dopo 11', raddoppia Pessina a fine primo tempo con un delizioso assist di Ilicic. Nella ripresa la Dea prende il largo. Ancora Zapata (anche un palo), poi a segno Gosens e il solito Muriel, entrato dalla panchina. Di Chiriches il gol della bandiera dei neroverdi.

























































































LA PARTITA

Gasperini si affida in attacco a Ilicic e Zapata, con Pessina trequartista. Gomez ancora escluso. Nel Sassuolo conferma dall'inizio per Caputo, 'spalleggiato' da Berardi, Traore e Boga. Inizio convincente degli ospiti, che in sette minuti costruiscono due palle-gol: pronti via e Gollini esce provvidenzialmente su Muldur chiudendogli lo specchio della porta, poi il portiere dell'Atalanta ancora protagonista con una deviazione in angolo su conclusione di Kyriakopoulos. Il primo tempo del Sassuolo finisce... qui. Sventati i due pericoli la Dea sale in cattedra, schiacchia gli avversari nella propria metà campo con un pressing asfissiante sui difensori e crea occasioni su occasioni. Al primo tiro in porta l'Atalanta trova il vantaggio: è l'11' quando Zapata vince un contrasto con Chiriches e di destro batte Consigli. Da qui in avanti si gioca a una sola porta, la squadra di Gasperini è straripante. Pessina si invola a rete e viene anticipato da Locatelli, che per poco non fa autogol, Zapata raccoglie un lancio preciso di Palomino e centra il palo. Ilicic conferma di essersi completamente ritrovato: cerca il gol con insistenza poi l'assist disegnato per il 2-0 di Pessina a fine frazione è una perla rara.

Nella ripresa non cambia la trama del film del Gewiss Stadium e l'Atalanta raccoglie i frutti di quanto seminato nei primi 45'. Passano 4' ed ecco il terzo gol firmato ancora da Zapata, che sfrutta un bel colpo di tacco smarcante di Freuler e supera ancora Consigli. De Zerbi cambia: dentro Defrel e Obiang per Caputo e Lopez. Ma è la squadra di Gasperini a colpire ancora con Gosens con un tiro deviato da Ferrari e poi con Muriel, che entrato al posto di Pessina, non perde il vizio di mettere il suo sigillo al suo ingresso in campo dalla panchina (ancora assist di Freuler). A 15' dalla fine arriva il gol della bandiera del Sassuolo con Chiriches al termine di un batti e ribatti. L'Atalanta in campionato è tornata: Gomez non c'è ma sono tornati i gol e il maestro Ilicic. Sassuolo da dimenticare.



LE PAGELLE

Zapata 8 - Forza fisica e progressione devastante. Altri due gol per il colombiano e un palo che trema ancora.



Pessina 7,5 - Gasperini lo schiera dal 1' e lui lo ripaga al massimo: un gol ma anche tanti palloni giocati e dinamismo da vendere.



Ilicic 7 - L'assist per il 2-0 di Pessina è un gesto tecnico che lascia senza fiato. Cerca il gol in ogni modo e da ogni posizione. Non arriva, ma un'altra prestazione maiuscola.

Freuler 7 - Regala due assist a Zapata (gran colpo di tacco smarcante) e a Muriel. Due gemme in una prova come sempre convincente.



Caputo 4,5 - Gara complicata contro un avversario che non ti fa giocare. Esce a inizio ripresa senza un sussulto.

IL TABELLINO

Atalanta-Sassuolo 5-1

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti (32' st Depaoli), Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens (32' st Ruggeri); Pessina (17' st Muriel); Ilicic (17' st Malinovskyi), Zapata (39' st. Miranchuk). A disposizione: Rossi, Sportiello, Sutalo, Lammers, Caldara, Mojica. All.: Gasperini.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Lopez (11' st Obiang); Berardi (38' st Raspadori), Traore (39' st Haraslin), Boga (23' st Bourabia); Caputo (11' st Defrel). A disposizione: Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Rogerio, Peluso, Toljan, Schiappacasse. All.: De Zerbi.

Arbitro: Maresca

Marcatori: 11', 4' st. Zapata (A), 45' Pessina (A), 12' st Gosens (A), 23' st Muriel (A), 30' st Chiriches (S)

Ammoniti: Hateboer, Romero, de Roon (A), Chiriches (S)



LE STATISTICHE

L’Atalanta ha vinto tutte le ultime sette gare di Serie A contro il Sassuolo, segnando 27 gol nel parziale.

L'Atalanta è la squadra che ha segnato più gol contro il Sassuolo in Serie A (36), superando la Juventus (35).

Nessun giocatore ha segnato più reti di Duván Zapata contro il Sassuolo in Serie A (nove, al pari di Gonzalo Higuaín e Andrea Belotti).

Duván Zapata ha segnato nove gol contro il Sassuolo in Serie A, almeno quattro reti in più che contro qualsiasi altra avversaria nel massimo campionato italiano.

L'ultima marcatura multipla di Duván Zapata in Serie A risaliva a giugno 2020, proprio contro il Sassuolo al Gewiss Stadium.

Nelle ultime due stagioni, nessun difensore ha segnato più reti di Robin Gosens nei top-5 campionati europei (13 gol, al pari di Sergio Ramos).

Tra i giocatori con almeno otto reti nei top-5 campionati europei in corso, Luis Muriel è l'unico con meno di cinque presenze da titolare e quello con meno minuti giocati (388).

Josip Ilicic ha preso parte a quattro gol nelle sue ultime tre presenze in Serie A (un gol e tre assist), dopo non aver partecipato a nessuna rete nelle 10 precedenti.

Grazie alla rete di Matteo Pessina, l'Atalanta vanta 14 marcatori in questo campionato, più di qualsiasi altra squadra nel torneo in corso.

Il Sassuolo non incassava almeno quattro reti in un match di Serie A da giugno 2020, proprio contro l'Atalanta al Gewiss Stadium.

Pierluigi Gollini ha registrato la sua 100ª presenza in Serie A. Jeremie Boga ha disputato invece la sua gara numero 50 da titolare nel massimo campionato italiano.