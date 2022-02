Atalanta, Gasperini: "Netta la mano di Pereiro ma dobbiamo mettere la testa a posto"

qui atalanta

Il tecnico dopo il ko col Cagliari: "Col VAR in casa non siamo fortunatissimi. Brutta prestazione ma non per atteggiamento"

Gian Piero Gasperini amareggiato per la sconfitta interna contro il Cagliari: "Nel primo tempo eravamo sempre nella loro metà campo ma con qualità mediocre, nella ripresa complice il rosso a Musso abbiamo perso misure e distanze. Dobbiamo rimettere la testa a posto e ricostruire il nostro campionato". Il tecnico dell'Atalanta se la prende anche col VAR: "Netto che Pereiro la prenda col braccio, la vedono al VAR ma se non è fallo di mano questo cosa devo pensare? In casa non siamo stati fortunatissimi col VAR". Getty Images

Gasp non trova giustificazioni: "Squadra brutta e nel finale è saltato tutto. Bisogna aggirare i match chiusi come questo mettendoci qualità e senza errori. Dobbiamo riprendere serenità e pensare meno alla classifica. Facciamo troppe frittate, rimanere in dieci compromette le partite. Non è appagamento, diamo per scontato certe cose".

Sull'infortunio di Zapata: "Vedremo nelle prossime ore: è scivolato e nel rialzarsi ha sentito riacutizzare il vecchio problema".