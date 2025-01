Atalanta, Gasperini: "Nel primo tempo lenti e tanti errori, poi bella reazione"

Gian Piero Gasperini, che domani festeggerà 67 anni, ha ricevuto in dono dai suoi ragazzi la prima vittoria in campionato nel 2025. "Non è semplice mantenere sempre la stessa intensità con un calendario così fitto e gare di altissimo livello - ha spiegato il tecnico dell'Atalanta a Dazn -. Nel primo tempo siamo stati lenti rispetto agli avversari e abbiamo commesso troppi errori nella costruzione del gioco, creando poco. Tuttavia, nella ripresa abbiamo mostrato una grande reazione, alzando il ritmo e ritrovando le nostre giocate. Penso che la squadra abbia meritato questa vittoria, dimostrando la propria crescita".