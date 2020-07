Atalanta, Gasperini: "Milan avversario più difficile, per noi i secondi non sono primi dei perdenti"

VERSO MILAN-ATALANTA

"Il Milan dopo la ripresa è la squadra che con noi ha fatto più punti, è l'avversario più difficile del momento". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini presenta così la sfida ai rossoneri. "E' forse la squadra più in forma del momento, quindi sono un test importante anche per la Champions in uno stadio prestigioso in cui ci sentiamo a casa per averci giocato la coppa quest'anno - continua il tecnico nerazzurro -. Siamo al secondo posto e per noi sarebbe un grandissimo risultato, anche se per qualcuno i secondi sono i primi dei perdenti". Il riferimento è alle parole dell'allenatore dell'Inter Antonio Conte dopo il pareggio contro la Fiorentina.

A San Siro Gasperini non sarà in panchina perché squalificato dopo la lite con Mihajlovic. Al suo posto il vice Tullio Gritti. In contemporanea con l'Atalanta scenderà in campo anche il Psg, ovvero i prossimi rivali nei quarti di Lisbona (12 agosto) in Champions League, impegnati nella finale di Coppa di Francia col Saint Etienne. "Il Psg lo conoscevamo già prima: ha giocatori tra i migliori al mondo e sono anni che domina in Francia. Forse c'è stata euforia da parte di qualcuno per il sorteggio: l'affronteremo comunque con le nostre armi cercando l'impresa".

Djimsiti (alluce destro), Palomino (crampi alla gamba destra) e Zapata (botta al piede destro), nonostante un solo allenamento a pieno regime, sembrano pronti: "Col Bologna abbiamo sofferto alcune contusioni, ma credo siano recuperate". Rientra Hateboer dalla squalifica e si riprenderà la destra con Castagne o Gosens sull'altro lato; vicini alla conferma De Roon e Freuler in mezzo, mentre dalla trequarti all'attacco si contenderanno tre maglie Pasalic, Malinovskyi, Gomez, Zapata e Muriel.