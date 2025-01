Atalanta, Gasperini mastica amaro: "Siamo stati superiori, c’è grande rammarico"

"È una sconfitta difficile da digerire. Siamo stati poco fortunati. Non è un gran momento sotto questo aspetto. Abbiamo sfidato ultimamente le migliori del campionato. Noi bene così, dobbiamo pensare al nostro percorso, abbiamo fatto bene su tutti gli aspetti. Oggi non abbiamo raccolto niente ma abbiamo giocato con grande qualità contro una squadra forte come il Napoli, quando esci da queste prestazioni riparti ancora più forte. Non abbiamo tempo di rammaricarci, sugli episodi questa partita non ci è girata bene". Così a Sky Sport Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, dopo la sconfitta interna contro la squadra di Conte.