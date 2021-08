Atalanta, Gasperini: "Mancata un po' di qualità. E il campo non ci ha aiutati"

"C'è mancata un po' di qualità nei passaggi bassi e nei tiri, ma abbiamo comunque le soluzioni per sopperire all'assenza di Zapata". Gian Piero Gasperini commenta così lo 0-0 con qualche spreco di troppo della sua Atalanta contro il Bologna: "Anche se nel secondo tempo è stato un assedio, a volte siamo arrivati al tiro in modo non molto efficace pur giocando molto vicino alla porta avversaria - spiega il tecnico nerazzurro -. Ilicic ha fatto un'ottima gara, ha fatto ciò che è nelle sue possibilità".

