Atalanta, Gasperini: "L'Inter arriva nel momento giusto"

VERSO ATALANTA-INTER

"Il ko con il Liverpool? Dobbiamo guardare avanti, alla partita con l'Inter. Siamo in una buona posizione di classifica, in Champions anche se abbiamo perso male siamo in bona posizione". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter. "È una situazione da verificare, stiamo prendendo troppi gol e forse serve maggiore protezione. Nessuno stravolgimento, ma solo qualche accorgimento", ha aggiunto.

"L'Inter è un'ottima squadra, ma come tutti sta avendo un po' di alti e bassi. Sarà una partita impegnativa per tutte e due le squadre, ma arriva nel momento giusto perché va a chiudere questa fase. Può dire qual è il nostro lo stato di condizione", ha dichiarato ancora Gasperini. "Turnover? Abbiamo ancora qualche defezioni, oltre a Gosens e De Roon mancherà anche Palomino. Miranchuk sta bene, ma ora la priorità per noi sono a centrocampo", ha concluso Gasperini.

