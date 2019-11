Atalanta, Gasperini: "Juve più forte dell'anno scorso, magari CR7 lo prestano a noi..."

VERSO ATALANTA-JUVE

"Juve più pericolosa con Higuain e Dybala che con il Ronaldo di adesso? Magari ce lo prestano a noi. Lì dove cadi cadi bene". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini presenta così la sfida casalinga contro i bianconeri. "Sarà una partita molto difficile, vogliamo far bella figura ed è importante la classifica. La Juve è ancora più forte dello scorso anno. Noi rispetto al resto del campionato abbiamo fatto dei passi avanti. L'Atalanta da qualche anno è da alta classifica, ma non a livello di Juve e Inter. Anzi, chi è in cima aumenta costantemente il proprio divario".

"I numeri qualcosa significano, nel nostro caso è qualcosa che si ripete già dall'anno scorso. Abbiamo una certa predisposizione a fare dei gol, anche con le grandi - ha proseguito Gasperini - La Juve è sempre la miglior difesa e fra i migliori attacchi, non a caso vincono lo scudetto. Noi abbiamo fatto un buon lavoro con chi è rimasto in queste due settimane, le nazionali sono un peso per tutti non solo per noi. Non è una situazione che amiamo, quando si riparte in campionato c'è sempre incertezza ma per 2/3 la squadra sta bene. Ci sono fiori Ilicic e Malinkovsky, c'è il punto interrogativo su Muriel e Zapata".



E ancora: "Vogliamo fare una bella partita, ma c'è un po' troppa fiducia e dobbiamo stare attenti: la Juve è una squadra forte, dobbiamo esprimerci al meglio e non vorrei ci fosse troppo entusiasmo. Come contro il City, dovremo andare oltre i nostri valori per fare risultato". Sullo spareggio Champions contro la Dinamo Zagabria. "Sappiamo sarà una partita da dentro o fiori ma non ci pensiamo. Prima c'è la Juventus".

In chiusura: "Conte dà consigli sul sesso ai giocatori? Forse sono loro che avrebbero suggerimenti da dare a me".

Vedi anche Serie A Atalanta, ricorso respinto: niente Juve per Ilicic