Atalanta, Gasperini: "Hateboer non recupera, De Roon è da valutare"

Gasperini fa la conta in vista della partita con l'Udinese: "Per Hateboer è ancora abbastanza presto, ha tolto il tutore e ha cominciato a camminare. Vedremo le progressioni. De Roon ha un problema alla caviglia e ha un po' di dolore ma potrebbe recuperare: è da valutare". Per il tecnico nerazzurro è la vigilia di una sfida complicata: "Difficile prevedere la partita che sarà, l'Udinese è un'ottima squadra. Si vede che è una squadra di valore e che sarebbe uscita dalle zone basse, ora è più tranquilla ma non per questo sarà meno pericolosa".

Getty Images