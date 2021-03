Atalanta, Gasperini: "Giocate e gol di qualità, con l'Inter bel test per il Real"

QUI ATALANTA

Il tecnico dei bergamaschi dopo il 5-1 al Crotone: "Ilicic mi piace quando non fa la nonna ma il professore"

"Sembrava una partita stregata con tante occasioni, abbiamo preso il pareggio su un nostro errore. Ma ho visto giocate e gol di qualità, siamo in un buon momento e la classifica è bella anche se molto corta". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini applaude i suoi dopo il 5-1 al Crotone che tiene l'Atalanta agganciata alla Juventus: "Il distacco per l'Europa è abbastanza significativo e adesso andiamo a giocare contro una squadra che sta meritando il primo posto e sta mettendo un bel vantaggio sulle inseguitrici - ha proseguito - Ci misureremo con la migliore del campionato: sarà un bel test per il ritorno dell'ottavo di Champions League a Madrid".

"Se giochi bene con l'Inter, sei qualificato per giocartela anche col Real". Gasperini esprime un giudizio sui protagonisti della partita: "Gosens ha raggiunto una notevole capacità realizzativa in area, di testa e di piede: stupisce la sua capacità di leggere e colpire al momento giusto, di essere cecchino. Ilicic mi è piaciuto molto sul piano atletico e dinamico, anche se ha fatto un paio di assist agli avversari: mi piace quando non fa la nonna ma il professore. Muriel ha sbagliato almeno due gol facili, poi sembra sempre che si accontenti di farne uno alla volta".