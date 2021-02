Atalanta, Gasperini: "Gara col Napoli ideale per non pensare al Real"

L'Atalanta corre veloce verso la gara di Champions League contro il Real Madri, ma prima dovrà affrontare un ostacolo tosto come il Napoli, nonostante gli azzurri stiano vivendo un momento delicato. "Una partita cosi' importante come quella contro Napoli e' l'ideale per non pensare al Real Madrid", ha detto l'allenatore neroblù Gian Piero Gasperini. "Mi aspetto un buon Napoli come sempre. È una squadra forte con qualità e valori - ha aggiunto - . Noi abbiamo la voglia di fare bene in campionato. La partita di Cagliari è stata indicativa. Ci siamo dovuti riabituare ad avere una settimana senza partite. È stata una buona settimana di lavoro".