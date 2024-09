Atalanta, Gasperini: "Con la Fiorentina era difficile, Arsenal sarà un gran test per noi"

© Getty Images

L'Atalanta torna a casa al Gewiss Stadium strappando il successo in rimonta contro la Fiorentina. Una vittoria importante, arrivata dopo due ko di fila, che arriva prima dell'impegno in Champions League contro l'Arsenal. Intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini è soddisfatto: "Indubbiamente arrivavamo da due sconfitte diverse, a Milano l'avevamo compromessa subito mentre a Torino abbiamo avuto le nostre occasioni sprecando il rigore alla fine. Oggi era una sfida difficile, la Fiorentina ha cambiato tanti giocatori come noi ma abbiamo fatto una buona partita giocando con buon morale nonostante fossimo andati sotto due volte".