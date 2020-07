Atalanta, Gasperini: "Due punti per la Champions, ma il Verona è la squadra rivelazione"

VERSO VERONA-ATALANTA

"Mancano due punti matematici per l'obiettivo Champions. Ma poi se ne aggiunge un altro, l'importante è porceli sempre di nuovi e diversi - Gian Piero Gasperini è carico in vista della sfida con la sua Atalanta in casa del Verona -. Ci sono tre squadre in due punti, mancano cinque giornate con calendari difficili per tutti e tre: sarà una bella lotta lotta per tenere alte le motivazioni e prepararci al meglio in vista della sfida di Champions". Ad agosto la Dea affronterà il Psg nella Final Eight di Lisbona.

"E' una bella soddisfazione aver utilizzato tutti gli uomini della rosa, mi ha permesso di fare un po' di rotazione e recuperare tutti dal punto di vista fisico perché giocare ogni tre giorni puo' essere faticoso alla lunga. Questo è stato molto positivo", ha aggiunto Gasperini che poi ha commentato la possibilità che altri tre giocatori possano andare in doppia cifra di gol dopo Ilicic, Zapata e Muriel. "In questa stagione piovono statistiche da tutte le parti ma non stiamo così attenti a questi aspetti. La priorità è esprimerci e giocare sempre in questo modo, avere una buona condizione e ottenere il massimo dei risultati".

Il campionato vede ora l'Atalanta sfidare il Verona dell'amico Juric, un'altra rivelazione del campionato: "Era in corsa per il settimo posto meritatamente per quello che stava esprimendo. Sì, è una squadra rivelazione per il tipo di gioco che ha sviluppato su tutti i campi, sarà per noi una gara difficile come all'andata e sarà un ottimo test per giocare una gara sull'intensità. E poi si gioca nel pomeriggio e questo aumenta il coefficiente di difficolta. Ogni tanto abbiamo bisogno di giocare questo tipo di partite". Il paragone tra Gasperini e Juric è una costante: "Lo è nell'interpretazione, sono molto simili - ha confermato Gasp -. Juric è stato 8 anni un mio giocatore e poi un mio collaboratore. Una vita spesa insieme con tanti risultati. Peccato che sia squalificato".

Infine sulle condizioni di Muriel dopo il trauma cranico che lo ha escluso dai convocati per il derby contro il Brescia: "Si è allenato, puo' essere disponibile".