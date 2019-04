Atalanta, Gasperini: "Contro l'Empoli serata sfortunata"

15/04/2019

Quarantasette conclusioni (tiri respinti inclusi) non sono bastate all'Atalanta per battere l'Empoli in casa e lo 0-0 ha fatto scivolare i nerazzurri al sesto posto. Gasperini ha commentato il pareggio con un sorriso amaro: "Siamo stati molto sfortunati, siamo molto rammaricato per il risultati - ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta -. Abbiamo avuto chance nette fin dai primi minuti, ma una serata così in cui non si riesce a concretizzare può succedere. Ci era già capitato in altre occasioni, come contro il Copenaghen".



Il bicchiere mezzo pieno parla del punto conquistato: "Ci permette di avere un margine su chi sta dietro di noi, la squadra ha dimostrato di stare bene. Nelle prossime sei partite cercheremo di lottare per l'Europa". All'Atalanta è mancato l'ultimo guizzo: "Non abbiamo la qualità per concretizzare, le piccole corrono molto e questo rende difficile vincere le partite poi l'Empoli aveva giocato bene anche contro la Juventus, il Napoli e l'Udinese".