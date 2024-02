Atalanta, Gasperini contro il calendario intasato: "Non è una cosa normale, ma il pasticcio è stato fatto con la Supercoppa"

VERSO MILAN-ATALANTA

Il tecnico della Dea affronta il Milan: "Partita importante anche per la classifica. Mi aspetto una partita con tanti gol"

L'Atalanta è pronta al tour de force. Tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League la Dea nei prossimi undici giorni si gioca quattro sfide decisive per il proprio futuro, la prima delle quali in casa del Milan: "Il pasticcio è stato fatto con le partite di Supercoppa - ha commentato Gasperini -. Per noi era già tutto molto evidente anche perché eravamo già qualificati in Europa League. Non è una cosa normale, se fosse successo a qualche altra squadra chissà quante polemiche sarebbero venute fuori. Prenderemo una gara per volta".

"Il Milan è una squadra molto forte a prescindere dalla sconfitta contro il Monza e sarà una partita sicuramente importante - ha proseguito il tecnico dell'Atalanta in conferenza -. Vale molto anche per la classifica. Le partite tra noi sono state sempre occasioni per tanti gol, siamo sempre riusciti a segnare e difficilmente mi aspetto uno 0-0. Tutto dipenderà da quanto riusciremo a reggere gli attacchi dell'altra".

Gasperini può contare sul rientro di Lookman: "Per noi è come un ulteriore rinforzo. Ha fatto un buon allenamento, ha molto meno dolore e già contro il Milan sarà pronto a dare il proprio contributo come in passato". Nella lotta per un posto Champions però Gasperini considera anche il Bologna: "Merita tutta la classifica che ha".