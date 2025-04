Atalanta, Gasperini: "Col Bologna vittoria che vale il doppio in classifica"

ITALIANO: "GARA PERSA NEI PRIMI VENTI MINUTI"

Mastica amaro invece Vincenzo Italiano dopo la sconfitta che ha spedito momentaneamente il Bologna fuori dalla zona valida per un posto in Champions. "All'inizio ci siamo fatti sorprendere - ha spiegato il tecnico rossoblù -. Quando si va sotto con l'Atalanta di due gol non è semplice. Una reazione l'abbiamo avuta, ma non siamo riusciti a segnare". "Nella ripresa speravo di avere un po' di imprevedibilità in più ma non siamo riusciti a rimettere la gara in carreggiata - ha aggiunto -. Comunque la gara l'abbiamo persa nei primi venti minuti". "Bisogna dare i meriti anche all'Atalanta. Dovevamo cercare di domarla e stopparla, ma non ci siamo riusciti - ha proseguito il tecnico del Bologna -. E' mancata un po' di attenzione soprattutto sulle occasioni dei gol presi". "Dopo abbiamo giocato meglio, ma non dovevamo approcciare la gara in questo modo. Non abbiamo sottovalutato la sfida, ci aspettavamo la reazione della Dea - ha continuato -. Qualche situazione l'abbiamo creata e siamo rimasti in partita, ma non abbiamo avuto la forza di riaprirla e mettere in difficoltà l'avversario". "La squadra ha giocato bene a tratti e da lì dobbiamo ripartire - ha aggiunto -. Abbiamo un mese duro con tanti avversari forti da affrontare". Poi qualche considerazione sui singoli. "Castro e Odgaard? Non stanno bene. Santiago soffre ancora per la brutta botta rimediata in nazionale - ha spiegato Italiano -. Odgaard l'abbiamo gestito fino a due giorni prima della gara, ma avendo tanti giocatori a disposizione ho cercato di non forzare i tempi". "Dallinga ha fatto fatica oggi, ma non era facile. Si muove bene, poi è chiaro che un attaccante deve avere dei guizzi in area e approfittare di certe situazioni - ha aggiunto -. Comunque è un giocatore diverso da quello di inizio stagione". "Orsolini? Si vede subito quando non è quello decisivo, concreto e che riesce a fare la differenza. Quando è così, è giusto provare altre caratteristiche - ha concluso -. Orsolini è intelligente e capisce. Se si sveglierà col piede caldo, in questo mese ci farà vincere tante partite".