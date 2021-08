Atalanta, Gasperini: "Ci è andata bene, non meritavamo di vincere"

QUI ATALANTA

Il tecnico dopo il successo col Toro: "Siamo stati molto sottotono, sulle seconde palle loro sono stati troppo pericolosi"

Gian Piero Gasperini si gode il successo con il Toro e rende onore agli avversari. "Sono tre punti molto buoni, ma credo che non meritavamo di vincere la partita - ha ammesso il tecnico dell'Atalanta -. Ci è andata bene, è stata una partita difficile. Dobbiamo recuperare dei giocatori e fare delle prestazioni migliori. Siamo stati molto sottotono, sulle seconde palle loro sono stati troppo pericolosi. Sono stati più reattivi e pronti di noi". Getty Images

Gasp si porta a casa i tre punti, ma non è soddisfatto della prestazione. "I ragazzi sono stati bravissimi a tenere in difficoltà un avversario che arrivava sempre prima di noi. Sono stati bravi a tenere nei momenti di difficoltà. Non credo però che questo sia il miglior modo di vincere per le grandi squadre. Sulle palle lunghe che il Toro usava, hanno creato troppo. Sulle seconde palle e respinte dalla difesa per errori della difesa in appoggio e mancanza di abitudine dei centrocampisti di giocare sulle secondo palla, entravano loro in possesso. Noi quando arriviamo vicino all’area, creiamo gol, è nel nostro Dna ma dovevamo tenere meglio. Anche sul piano fisico ci spostavano un po' troppo facilmente".

Muriel è uscito anzitempo: "Ha fatto un gran gol, già a fine primo tempo era in difficoltà. Non penso sia grave. Valuteremo nei prossimi giorni".

Piccoli match-winner. "Ha fatto una rete decisiva: è un ragazzo cresciuto a Bergamo, il suo attaccamento alla società è indiscutibile, anche se con il mercato aperto non sappiamo quali saranno le prossime mosse. Abbiamo una situazione un po' di emergenza e il fatto che i giovani giochino con questo attaccamento è un grandissimo merito. Piccoli l'ho buttato in campo sul pareggio del Torino per avere un po' di fisicità in attacco: in occasione del gol è stato lucido e freddo e sono molto felice per lui".