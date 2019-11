Atalanta, Gasperini: "Champions partita male, ma possiamo ancora raddrizzarla"

VERSO ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA

Vigilia di Champions League per l'Atalanta, che martedì contro la Dinamo Zagabria si giocherà le ultime chance per passare il turno: "Abbiamo ancora la possibilità di raddrizzarla - dice Gasperini in conferenza stampa -. Domani dobbiamo vincere. Abbiamo un solo risultato per stare dentro". Su Zapata: "Non è pronto, non è guarito e non ci sarà". Gasperini: "Contro la Dinamo gara da dentro o fuori"

LE PAROLE DI GASPERINI



Sul percorso in Champions

"La Champions è partita male ma abbiamo ancora la possibilità di raddrizzarla. Domani dobbiamo vincere. Noi abbiamo un solo risultato per stare dentro. La squadra ha sbagliato la prima partita, con lo Shakhtar ha fatto un'ottima gara, purtroppo quel risultato è quello che pesa di più. All'andata è stata una partita strana. La peggiore di questi anni. Mai abbiamo fatto una figura così brutta, domani dobbiamo riscattarla".



Su Zapata.

"Zapata non è pronto, non è guarito e non ci sarà".

Come si vince domani?

"Bisogna fare una grande partita. L'Atalanta ha dimostrato di sapere fare queste partite. Noi dobbiamo fare sei punti, ma Dinamo e Shakhtar hanno bisogno di una vittoria per passare. Quindi anche gli altri cercheranno di fare risultato pieno".



Ci sarà turnover?

"Noi dobbiamo pensare alla partita di domani, vincere la gara ci porterà alla prossima. Non ci sono calcoli".



Su Malinovskyi e Ilicic.

"E' evidente che nelle ultime settimane, oltre a Zapata, è mancato tre gare Ilicic, Malinovskyi e anche Muriel ha avuto problemi. Se togli 3-4 di questo valore, qualche difficoltà la trovi. Muriel avrà una condizione migliore, è una partita da vincere con chi gioca dall'inizio ma anche da chi entra".

In caso di rigore, chi batte domani?

"Speriamo di averlo il rigore, poi vedremo. E' evidente che aver sbagliato i rigori ci ha precluso diverse possibilità. Barrow? Senza Zapata, è un'opportunità come lo è stato contro la Juventus".

Sulla partita di domani.

"La Dinamo sa giocare in modi diversi. All'andata loro sono stati bravi a non farci giocare. Il pressing altissimo ci ha messi in difficoltà. Noi non siamo stati in grado di trovare soluzioni. Domani sarà un altro tipo di gara. Dobbiamo dare risposte ben diverse rispetto a quelle che non abbiamo dato a Zagabria".

Su Pasalic.

"Sta facendo molto bene. Aveva fatto molto bene nella seconda parte della scorsa stagione e quest'anno sta facendo ancora meglio. E' importante, affidabile, sa giocare in più posizioni. In assoluto è per noi ormai diventato una certezza".

LE PAROLE DI TOLOI

Sulla partita di domani.

"Loro hanno giocatori di qualità, ci piace giocare con questo stile di gioco. Non è vero che siamo sempre esposti. Dobbiamo fare una grande partita domani, importano solo i tre punti".

Mancano i gol dei difensori.

"In questo anno mancano i nostri gol, speriamo che domani possa funzionare nuovamente".

Cosa lascia la gara con la Juve?

"Abbiamo fatto una grande gara e potevamo anche vincere. Contro di loro non puoi mai sbagliare, possono sempre farti male. Anche domani la Dinamo ha giocatori che possono fare male. Dovremmo giocare con intensità e non commettere errori come contro la Juve".