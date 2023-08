Sassuolo-Atalanta 0-2

Il belga entra, colpisce una traversa poi firma di testa il gol all'84' che apre il match. Zortea chiude i giochi al 93'

Charles De Ketelaere è subito decisivo con l'Atalanta: il suo colpo di testa all'84' indirizza la sfida del Mapei Stadium con il Sassuolo, che perde 2-0 al debutto. Il belga, arrivato dal Milan, entra nella ripresa al posto di Zapata e sblocca nel finale il match con i neroverdi, regalando il vantaggio alla formazione di Gasperini. A chiudere i giochi è poi Zortea, che con uno splendido diagonale al 93' certifica il successo della Dea.

Come nelle più grandi storie che solo il calcio sa regalare, Charles De Ketelaere è subito decisivo e segna il gol con il quale l'Atalanta batte 2-0 il Sassuolo, vincendo al debutto in Serie A. Il belga entra nella ripresa ed è, in 45 minuti, il più pericoloso di tutta la formazione di Gasperini, che nel primo tempo sfiora tante volte il gol. I più pericolosi al Mapei Stadium sono Zapata, che per due volte fallisce l'1-0, e Lookman, che non trova il gol del vantaggio. La vera giocata, però, la fa ancora lui: Gian Piero Gasperini.

A inizio ripresa, infatti, il tecnico sostituisce Zapata e inserisce CDK, che è subito uno dei più attivi dei nerazzurri. Prima un colpo di testa mancato da pochi passi, poi una traversa colpita. Alla fine, però, il momento più importante arriva: all'84', infatti, il belga impatta di testa sul cross di Ruggeri, Consigli respinge ma la palla aveva superato la linea. Così, arriva il primo gol in Serie A di De Ketelaere, che porta in vantaggio la Dea. Un altro ingresso in campo si rivela poi decisivo: non quello di Scamacca, che esordisce al 62' al posto di un non incisivo Lookman, ma quello di Zortea, che con un perfetto diagonale destro sigla il raddoppio e il definitivo 2-0. L'Atalanta sale così a quota 3 ma, soprattutto, scopre Charles De Ketelaere, pronto a una nuova seconda vita nel campionato italiano.

LE PAGELLE

Consigli 6 - Fa quel che può, ma è incolpevole sulle due conclusioni che si rivelano decisive.

Pinamonti 5,5 - Non riesce a rendersi pericoloso in un match complicato sin dal primo minuto per i neroverdi.

De Ketelaere 7,5 - Entra ed è non solo pericoloso, ma anche decisivo: il suo colpo di testa indirizza la sfida. Può essere il turning point della sua carriera.

Zortea 7 - In campo dal 72', l'ex Salernitana chiude i giochi con un bellissimo gol.

IL TABELLINO

SASSUOLO-ATALANTA 0-2

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 5,5, Viti 5,5 (32' st Miranda 5,5), Vina 6 (1' st Missori 6); Lopez 5,5, Henrique 5,5; Defrel 6 (32' st Volpato 6), Bajrami 5,5 (17' st Thorstvedt 6), Laurienté 6; Pinamonti 5,5 (40' st Mulattieri sv).

A disp.: Pegolo, Cragno, Paz, Boloca, Lipani, Ceide.

All.: Dionisi 5,5

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6; Djimsiti 6, Scalvini 6,5, Kolasinac 6; Zappacosta 6 (27' st Zortea 7), De Roon 6, Koopmeiners 5,5 (42' st Adopo sv); Pasalic 5,5 (1' st Ederson 6); Zapata 5,5 (1' st De Ketelaere 7,5), Lookman 6 (17' st Scamacca 6). A disp.: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Okoli, Bakker, Muriel.

All.: Gasperini 7

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 39' st De Ketelaere, 48' st Zortea

Note: recupero 3'+7'

LE STATISTICHE DI OPTA

Charles De Ketelaere ha segnato il suo primo gol in Serie A dopo 33 presenze e 22 conclusioni nella competizione.

Nonostante l’Atalanta sia la squadra che ha registrato più sconfitte alla prima gara stagionale in Serie A (27) la Dea ha vinto tutte le ultime sei partite d’esordio nel torneo.

Il Sassuolo non mantiene la porta inviolata in Serie A dallo scorso 16 aprile, da allora nove partite di fila con almeno un gol subito.

Nadir Zortea ha partecipato a un gol in due presenze di fila in Serie A (una rete, un assist) per la prima volta.

Filippo Missori (19 anni e 149 giorni) è il più giovane difensore del Sassuolo sceso in campo tra questo e lo scorso campionato.

Sassuolo-Atalanta è stata la prima partita di questo campionato in cui sono stati colpiti due legni.

L’Atalanta ha colpito un legno in due delle ultime tre partite di Serie A, tra questo e lo scorso campionato.

Maxime Lopez ha collezionato oggi la sua presenza numero 100 con la maglia del Sassuolo, considerando tutte le competizioni.

Marten De Roon ha collezionato oggi la sua presenza numero 300 con la maglia dell’Atalanta, considerando tutte le competizioni.