Atalanta, che sorpresa al Gewiss Stadium: in tribuna c'è il grande ex Ilicic

ATALANTA

L'ex nerazzurro è tornato a Bergamo a 15 mesi dall'ultima volta per assistere al match della Dea contro la Salernitana

© Getty Images Certi amori non finiscono mai. Lo sa bene Josip Ilicic, che con l'Atalanta ha un rapporto molto speciale e non perde mai l'occasione per dimostrarlo. A oltre 15 mesi dall'ultima volta, in occasione del match della Dea contro la Salernitana, il fuoriclasse sloveno si è presentato al Gewiss Stadium in tribuna d'onore. Una sorpresa molto gradita al popolo nerazzurro, che ha accolto con un'ovazione il grande ex.

Vedi anche Atalanta Atalanta, tifosi diretti a Graz passano da Maribor per salutare Ilicic

Protagonista di cinque stagioni a Bergamo impreziosite da 60 reti in 173 presenze, prima di tornare a giocare in patria al Maribor, Ilicic il 2 settembre dell'anno scorso era sceso in campo nel prepartita della gara col Torino per salutare i supporter nerazzurri in vista del suo trasferimento. Omaggio prontamente contraccambiato. A fine ottobre un centinaio di tifosi dell'Atalanta diretti a Graz per la sfida di Europa League contro lo Sturm decisero infatti di fare una deviazione e recarsi a Maribor proprio per salutarlo.