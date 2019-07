Amichevoli, Atalanta-Brusaporto 9-0, Torino-Pro Patria 3-2. Mazzarri: "Mi hanno fatto arrabbiare"

18/07/2019

L' Atalanta passeggia e si diverte, il Torino fatica e fa infuriare Mazzarri . Le amichevoli del pomeriggio sono andate in modo diametralmente opposto per i bergamaschi, che hanno facilmente battuto il Brusaporto 9-0, e per i granata, che hanno vinto in rimonta contro la Pro Patria con il punteggio di 3-2.

Partiamo dal Toro, che si avvicina non nel migliore dei modi all'appuntamento con i preliminari di Europa League in programma giovedì prossimo. Nell'ultima amichevole disputata a Bormio, sede del ritiro, i granata hanno sofferto per avere la meglio su una squadra di serie C. Dopo essere passato in vantaggio con capitan Belotti, al 18' del primo tempo, i ragazzi di Mazzarri si sono fatti raggiungere da Parker a un minuto dal riposo e ad inizio del secondo tempo (7') sono andati sotto per la rete di Mastroianni. Almeno la reazione è stata buona perché dopo pochi minuti sono arrivati prima il pareggio di Ansaldi (11') e poi il gol vittoria ancora di Belotti (14'). "Oggi un po' tutta la squadra mi ha fatto arrabbiare - ha commentato a caldo Walter Mazzarri ai microfoni di Torino Channel -. Il gruppo è affiatato, ma i ragazzi devono stare attenti a non sottovalutare le partite: se facciamo qualche 'bischerata' poi la paghiamo".



Se la passa meglio Gian Piero Gasperini, che quest'anno partirà direttamente dai gironi di Champions, senza l'ansia dei preliminari di Europa League vissuta nella scorsa stagione. A Clusone l'Atalanta ha battuto 9-0 il Brusaporto, club di Serie D. Sotto gli occhi del presidente Percassi, il giovane Colley, dopo aver colpito la traversa al 3', sblocca il match al 4' con una splendida azione personale, conclusa con un tocco morbido da posizione defilata. Al 10' Malinovskyi si presenta con uno splendido assist per Colley che raddoppia. Al 16' arriva il 3-0 con una sfortunata autorete di Tomasi che nel tentativo di contrastare Pasalic, scavalca con un pallonetto il proprio portiere. Al 32' la seconda autorete di giornata, stavolta di Esposito, che devia di testa nella propria porta nel tentativo di ostacolare Ibañez sull'angolo di Gomez. Al 35' Malinovskyi realizza la sua prima rete nerazzurra trasformando con sicurezza e precisione un rigore conquistato da Castagne. Nella ripresa, durata 25', Gasperini cambia tutto l'undici. Traoré si mette in mostra realizzando subito una doppietta: prima con un diagonale di destro (10'), poi con un tiro preciso su assist di de Roon (12'). Al 21' anche Muriel trova il suo primo gol nerazzurro, andando a contrastare un rinvio del portiere: la palla colpita dal colombiano carambola in rete. Al 25' Traoré, su splendido invito di Ilicic, confeziona la tripletta personale e il 9-0 con cui si conclude la partita. Poi al termine dell'amichevole, i nerazzurri hanno disputato una partitella in famiglia a tutto campo.