Marco Varnier è tornato ad allenarsi in gruppo a quasi 13 mesi dalla rottura del legamento crociato anteriore destro. Il difensore dell'Atalanta, non convocato per il ritiro di Clusone l'11 luglio scorso, s'era infortunato il 10 luglio 2018 sul campo di Rovetta durante la preparazione precampionato. L'ex difensore del Cittadella, classe 1998, operato il successivo 27 luglio a Barcellona dal professor Ramon Cugat, dopo la riabilitazione si era sempre allenato a parte.