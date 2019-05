ATALANTA, TOLOI: "NON ESSERCI ORA E' DOLOROSO"

08/05/2019

"È gia' molto bello che si parli di Champions riguardo all'Atalanta. Sono fiducioso che i miei compagni affronteranno nel modo giusto le tre partite di campionato che mancano e anche la finale di Coppa Italia". Rafael Toloi professa un cauto ottimismo sulla chiusura d'annata dei nerazzurri, costretti a fare a meno di lui: "Vivere questo momento magico solo da tifoso è doloroso, soffro più io di chi scende in campo. Sono uno dei veterani, essendo qui da quattro anni: nessuno e' piu' contento di me degli exploit della squadra", spiega il difensore italobrasiliano, la cui stagione stagione e' finita anzitempo con la semifinale di andata a Firenze il 27 febbraio scorso per una lesione prima all'adduttore lungo della coscia sinistra e quindi alla caviglia, operata il 23 aprile per una lesione capsulo-legamentosa.