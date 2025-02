Atalanta: tante assenze, per ora Scamacca non si opera

Niente operazione al momento per Gianluca Scamacca. È questo l'esito della visita specialistica a cui è stato sottoposto l'attaccante dell'Atalanta per l'infortunio al retto femorale destro riportato nella partita di campionato contro il Torino, al suo rientro in campo dopo sei mesi di stop per il crociato sinistro. L'attaccante non sarà comunque a disposizione di Gasperini per lungo tempo. Sabato a Verona, non ci saranno neanche Carnesecchi e Lookman. Il portiere potrebbe recuperare per l'andata di Champions contro il Brugge, l'attaccante per il ritorno. Out anche i difensori Odilon Kossounou e Giorgio Scalvini, solo terapie per Kolasinac. Il tecnico potrebbe inserire in difesa il neo acquisto Posch dall'inizio, a completare il reparto con Hien e Djimsiti davanti a Rui Patricio, mentre in mediana Ederson potrebbe essere risparmiato in vista di Brugge e sostituito da Pasalic accanto a De Roon. In fascia favoriti Bellanova e Ruggeri su Zappacosta e Cuadrado, mentre Retegui sarà affiancato nel tridente d'attacco da Samardzic e De Ketelaere.