Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell'Atalanta, è stato costretto ad uscire durante il test match contro la Giana Erminio (11-1 per i nerazzurri). Come riportato da Tuttoatalanta.com, il neo acquisto dei bergamaschi ha abbandonato il campo per via di un risentimento al retto femorale destro, ma i tempi di recupero sono ancora da valutare.