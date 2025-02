Atalanta, senti Pagliuca: "È la nostra squadra principale, ma guardiamo verso altri club"

Stephen Pagliuca ha segnato la storia dell'Atalanta con la conquista dell'Europa League a distanza di pochi anni dal suo arrivo in nerazzurro. Il Co-Chairman dei nerazzurri non ha intenzione di fermarsi ed espandere la propria presenza nel mondo del calcio come spiegato in un'intervista al Financial Times: "L’Atalanta è la nostra squadra principale e siamo orgogliosi di dove siamo arrivati, sia in Italia che in Europa, ma stiamo guardando anche ad altri club e la sinergia che quel sistema porta: gli investimenti di Red Bull e quelli del gruppo attorno al Manchester City hanno dimostrato i benefici di quel sistema. Ovviamente, non avrebbe senso investire in squadre direttamente in competizione tra loro. Bisogna trovare club in leghe diverse o a livelli differenti, in modo che possano collaborare e beneficiare di questa strategia. Nel complesso, credo che questo approccio possa essere positivo sia per l’Atalanta che per il calcio in generale”.